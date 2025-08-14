Una turista holandesa denuncia presunta agresión sexual en un hostal de Minca

Santa Marta

Una turista holandesa denuncia ser víctima de abuso sexual cuando disfrutaba de un masaje en el corregimiento de Minca, zona rural de Santa Marta. Según la afectada el hecho se presentó al interior de un hostal cuando decidió contratar los servicios de un masaje relajante.

La turista manifiesta que hubo abuso de confianza y tocamientos indebidos por lo que decidió abandonar el lugar e instaurar las denuncias correspondientes y recibir atención médica en un centro médico de Santa Marta.

Le puede interesar:

La Procuraduría exige cumplimiento de orden judicial sobre alcantarillado en Santa Marta

Sobre el hecho el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Ríos, aseguró que se trabaja en la identificación del presunto agresor para iniciar un proceso de judicialización.