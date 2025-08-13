La Procuraduría exige cumplimiento de orden judicial sobre alcantarillado en Santa Marta
El ente de control solicitó informar las acciones que se han tomado para dar cumplimiento a una orden judicial que busca solucionar el problema de rebosamiento de aguas residuales en la ciudad.
Santa Marta
Ante la situación que se presenta en la ciudad relacionada con el rebosamiento de aguas residuales, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía y a la empresa de servicios públicos de aseo de Santa Marta, ESSMAR E.S.P. Informar sobre las acciones que se han tomado en relación con una orden judicial que busca dar solución a esta problemática.
La orden a la que se refiere el ente de control fue la emitida en el 2018 por el Tribunal Administrativo del Magdalena y ratificada en el 2023 por el Consejo de Estado. Dicha orden exige al Distrito y a la empresa ESSMAR realizar un estudio técnico del sistema de alcantarillado pluvial y ejecutar las soluciones necesarias para evitar que las aguas residuales colapsen durante las lluvias, afectando la salud pública y el ambiente.
Finalmente, solicita reportar las medidas que se han implementado para prevenir emergencias por inundaciones.