En Santa Marta se mantiene Alerta Roja por posible aumento de los ríos Gaira, Manzanares y Piedras/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

Ante la prevalencia del tiempo de lluvias con probabilidad de tormentas eléctricas en la capital del Magdalena según la información entregada por el IDEAM, las autoridades en Santa Marta mantienen la alerta roja por posible crecimiento de los ríos Gaira, Manzanares y Piedras, que al desbordarse podrían causar inundaciones en la zona urbana y rural de Santa Marta.

Asimismo, el IDEAM y la División Marítima -DIMAR-, elevaron la Alerta Amarilla por las condiciones meteomarinas que arrojan los pronósticos: tiempo lluvioso, viento y fuerte oleaje.

Dentro de las recomendaciones entregadas está evitar salir de casa si no es estrictamente necesario durante las lluvias. Si vive en zona de alto riesgo, hay que tener en cuenta preparar un morral de emergencia con documentos, medicamentos y artículos básicos. No arrojar basuras a los canales, ríos o quebradas, para no generar taponamientos y desbordamientos.