50 barrios y 1.750 familias afectadas por el invierno en Santa Marta

Santa Marta

Luego de la fuerte lluvia del domingo 3 de agosto, los organismos de socorro activaron una ruta de atención para atender a las familias afectadas. Un total de 1.750 familias afectadas en al menos 50 barrios, es el reporte entregado de acuerdo con la más reciente actualización oficial del censo que se adelanta a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático -OGRICC-

Dentro de los barrios afectados por este fenómeno natural están: Pescaito, Bastidas, Diecisiete de Diciembre, Timayui, Once de Noviembre, Luz del Mundo, San Fernando, Nacho Vives, entre otros, por lo que se vienen adelantando labores de atención en cada uno de ellos.

“Hemos dicho que no nos vamos de los barrios hasta que la situación esté normalizada. Desde el primer momento dispusimos de todo el aparato institucional para atender a los afectados y hay que agradecer el sentido altruista de muchos amigos del comercio, de las agremiaciones que se han sumado a la campaña de recolección de ayudas para nuestros hermanos samarios”, declaró en Pescaito el alcalde Carlos Pinedo Cuello, en medio de estos recorridos.