Siguen llegando las ayudas a la comunidad afectada por el fuerte aguacero en Santa Marta

Santa Marta

Tras el más reciente aguacero que se registró en la ciudad son muchas las familias que lo perdieron todo, razón por la cual entidades públicas y privadas se han unido para ayudar a quienes se quedaron sin nada.

Diferentes fundaciones como la de Andrés Camilo Echeverría, recorrieron barrios como Bastidas y María Cristina, una de las zonas golpeadas por el fuerte aguacero para hacer entrega de alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas, entre otros elementos de primera necesidad; asimismo hicieron presencia con el Cuerpo de Bomberos de la Zona Bananera con una jornada de limpieza en las viviendas y brigadas de salud casa a casa.

Solicitud al Gobierno Nacional

Luego de la emergencia, son muchos los que solicitan una intervención urgente del Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, para tomar acciones que permitan prevenir futuras inundaciones con la llegada de la temporada invernal que apenas comienza.

Dentro de las solicitudes hechas al jefe de Estado, está la del representante a la Cámara por el Magdalena, Holmes Echeverría quien dijo: “el presidente Gustavo Petro se comprometió personalmente, nos contestó el derecho de petición y se comprometió a visitar Santa Marta.

Por otro lado, solicitó que la capital del Magdalena sea tenida en cuenta al momento de la aprobación de recursos que permitan realizar obras para mitigar los efectos de la ola invernal.