Transportadores bloquean la vía Santa Marta- Ciénaga

Un grupo de transportadores bloquea la vía Santa Marta Ciénaga a la altura del corregimiento de Cordobita, en rechazo a la instalación de cámaras de fotomultas en esta zona; según los afectados están cansados de esta situación por lo que decidieron tomarse la Troncal del Caribe de manera pacífica.

“Esperamos que el señor alcalde haga presencia en el lugar, si no se llega a feliz término nos declaramos en asamblea permanente. Estamos cansados necesitamos soluciones claras y efectivas”, precisó Tomás Ríos presidente de Asoconde.

Actualmente, se lleva a cabo una reunión entre el gobierno municipal de Ciénaga y los transportadores con el fin de llegar a un acuerdo que permita poner fin al bloqueo.

“Vamos a tener un diálogo directo para poner fin a este bloqueo a la altura de Cordobita, abrieron por 15 minutos y lo van a seguir haciendo mientras seguimos en diálogo”, dijo el secretario de gobierno de Ciénaga, Pedro Pablo Granados.

Se recomienda a la población tener un poco de paciencia mientras la vía queda totalmente despejada, y estar atentos a las recomendaciones de la seccional de Tránsito y Trasporte.