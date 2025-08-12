Más de 8.300 toneladas de sedimentos han sido retirados en 18 barrios de Santa Marta

Santa Marta

Luego del recorrido por los barrios afectados tras las fuertes lluvias que han caído en la ciudad, especialmente la del pasado domingo 3 de agosto se conocieron nuevas cifras de las personas afectadas. Según el último censo, ya son 2.946 familias afectadas, de las cuales 1070 son parte del Registro Único de Damnificados, estableciendo que en esta última condición se encuentran 3.754 personas.

Asimismo, las familias que son parte del Registro Único de Damnificados -RUD- de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- adquieren oficialmente la condición de damnificadas, lo que les permite acceder a los programas de ayuda y rehabilitación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Se conoció por parte de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, que en los barrios Juan XXIII, Pescaito, María Eugenia, Timayuí, Bastidas, María Cristina, 17 de Diciembre, La Lucha, San Fernando, Luz del Mundo, San Pablo, El Pando, El Pantano, Gaira, 11 de Noviembre, Postobón, 7 de Agosto y Nacho Vives, se han retirado más de 8.300 toneladas de sedimentos, lodo, escombros y material de arrastre.