Firmado pacto por la Protección del Patrimonio Ambiental en Santa Marta

En el marco de la conmemoración de los 500 años de Santa Marta, se llevó a cabo el Encuentro Internacional “Derecho y Naturaleza: Una agenda para la sostenibilidad ambiental”, un espacio de alto nivel que reunió a expertos nacionales e internacionales para reflexionar sobre el papel del derecho en la protección del medio ambiente como patrimonio común de todos los ciudadanos.

El encuentro contó con la participación de destacados panelistas como: Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN; Francisco Ternera Barrios, magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia; Óscar Darío Amaya Navas, exconsejero de Estado; Juliana Hurtado Raassi, investigadora de la Universidad Externado, entre otros.

Durante el Encuentro se firmó el Pacto por la Protección del Patrimonio Ambiental, una alianza que reúne al gobierno, la academia, el sector empresarial, las organizaciones sociales y el poder judicial. Este pacto, busca reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos y propone acciones conjuntas para enfrentar desafíos como la pérdida de biodiversidad, la contaminación y el uso inadecuado de los recursos naturales.