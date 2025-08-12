Recuperadas ocho especies de fauna silvestre valoradas en más de 52 millones de pesos en Santa Marta

Santa Marta

La policía Metropolitana de Santa Marta recuperó ocho especies de fauna silvestre las cuales iban a ser comercializadas de manera ilegal. Según la información entregada por las autoridades los ejemplares tienen un valor superior a los 52 millones de pesos.

En un primer operativo, fueron incautadas dos boas y un canario, cuyo valor estimado es de 19 millones de pesos. En un segundo operativo, uniformados lograron incautar cinco zarigüeyas valoradas en más de 32 millones de pesos.

Los animales recuperados fueron puestos a disposición del centro de valoración de Fauna Silvestre de Corpamag donde recibirán atención veterinaria especializada para luego ser devueltos a su hábitat natural.