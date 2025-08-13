Inaugurada nueva IPS en Buritaca, zona rural de Santa Marta

Comunidades indígenas y campesinas en Buritaca, zona rural de Santa Marta tendrán acceso a servicios médicos/ Alcaldía de Santa Marta.

Las comunidades indígenas y campesinas en Buritaca, zona rural de Santa Marta tendrán acceso a servicios médicos de primer nivel luego de la inauguración de una nueva entidad prestadora de salud.

“Hoy abrimos la puerta de la clínica con la convicción de que cada paciente recibirá una atención digna y de calidad. No hubiera sido posible crear este proyecto si no hubiésemos tenido el apoyo de la Alcaldía frente a todos los procesos que, desde el punto de vista de habilitación, se requiere”, afirmó el médico internista, Salim Bernal.

Por su parte, el mandatario de los samarios, Carlos Pinedo, afirmó en su intervención, que, con la inauguración de esta IPS, se escribe una página nueva en la historia de la zona rural de Santa Marta.

La clínica prestará inicialmente los servicios de atención en urgencias de primer nivel, atención 24 horas por médico, enfermería, laboratorio clínico y rayos X.