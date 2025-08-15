Se conoce un nuevo caso de maltrato animal en Santa Marta

Santa Marta

Nuevamente en Santa Marta se conoce un caso de maltrato animal luego de que empleados de la empresa prestadora del servicio de aseo -ATESA-, encontraran en uno de los contenedores donde se almacenan residuos sólidos, el cuerpo de una perrita en avanzado estado de gestación, con evidentes signos de maltrato y abuso sexual.

De inmediato, comunidad y defensores de los derechos de los animales manifestaron su rechazo a este nuevo hecho de maltrato animal a pesar de las campañas realizadas en el distrito para disminuir este flagelo.

Hasta el momento se desconoce el autor material de este hecho, por lo que la comunidad samaria hace un llamado a las autoridades para que inicien las investigaciones correspondientes que permitan dar con los responsables.

Es de recordar que en Santa Marta se aplicó por primera vez la Ley Ángel luego de que un joven que, sin motivo aparente, golpeó a un perro, dejándolo gravemente herido, lo que finalmente le provocó la muerte.