Petro advirtió que Ecuador se está convirtiendo en la nueva plataforma de exportación de cocaína

En medio de una alocución en la noche de este viernes, 17 de octubre, el presidente Gustavo Petro aseguró que las rutas del narcotráfico se están desplazando hacia Ecuador, país que, según él, estaría concentrando ahora la mayor parte de la exportación de cocaína por el océano Pacífico.

“¿Para dónde se va toda esta cocaína que se produce aquí? Se nos está yendo para Ecuador y está utilizando los puertos ecuatorianos”, afirmó el mandatario, quien advirtió que este fenómeno está generando graves consecuencias para la región.

Por eso, el presidente Petro explicó que “ya parece que la mayor parte de la exportación de cocaína por el Pacífico se está haciendo desde los puertos de Ecuador, llevando la estela de muerte hacia ese país y convirtiéndolo en una plataforma de exportación de cocaína mayor que la que existe actualmente en Colombia”.

Aunque reconoció que el desplazamiento de las mafias puede interpretarse como “una demostración de eficacia” de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, advirtió que la situación representa un nuevo desafío para Ecuador. “Quizás sea un descanso, quizás la demostración de que somos eficaces en la lucha contra la mafia y que podemos ser aún más eficaces. Pero ese desplazamiento, obviamente, es un problema para Ecuador”, señaló.

Por último, el presidente reveló además que solicitó a la Policía Nacional fortalecer los mecanismos de cooperación con su par ecuatoriana. “Le he pedido a la Policía colombiana que se integre, con su inteligencia y capacidades, para que Ecuador pueda hacer lo mismo que hacemos nosotros y también se vuelva eficaz en la lucha contra el narcotráfico”, concluyó.

Escuche las declaraciones del presidente Petro: