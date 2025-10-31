Dos motociclistas murieron al ser embestidos por un carro en Bogotá: conductor se dio a la fuga

Imagen de referencia y accidente de tránsito en Bogotá. Foto: Getty Images / Suministrada

Este viernes, 31 de octubre, en la calle 63 con carrera 98, avenida Mutis en la localidad de Engativá, el conductor de un carro marca Volskwagen color blanco perdió el control y embistió a dos motociclistas que murieron en el occidente de Bogotá.

En el accidente también se vieron involucrados un bus del SITP, un vehículo particular, varios motociclistas y un furgón.

“Ya se realizó todo el procesamiento en lugar de los hechos y será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para establecer las circunstancias fácticas que originaron tan lamentable accidente de tránsito”, dijo el coronel, John Silva, jefe Seccional Tránsito y Transporte Bogotá.

De igual forma, el coronel confirmó que el hombre que causó el accidente y que conducía el vehículo Jetta se dio a la fuga.

“Debemos resaltar que el conductor del vehículo particular se da a la fuga y estamos adelantando todas las labores investigativas para poder dar con su ubicación y ser presentado ante la Fiscalía General de la Nación”, puntualizó.

