Contratista que trabajaba en obras por socavación del Metro de Medellín murió atropellado

En la madrugada de este domingo, 26 de septiembre, un vehículo atropelló a cuatro trabajadores de una empresa contratista del Metro de Medellín que hacen parte de las obras para restablecer el servicio entre las estaciones Aguacatala y Poblado. El accidente de tránsito dejó como saldo una persona muerta y tres más heridas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que, previo al siniestro, una motocicleta había chocado contra las señales de delimitación en la obra, lo que habría obligado a los trabajadores a acercarse al sitio. En ese momento, el conductor del vehículo pasó a alta velocidad y atropelló a los cuatro trabajadores.

“Una persona falleció en el sitio y dos más fueron remitidas a centros asistenciales (una de ellas se encuentra en estado crítico). Uno se retiró por sus propios medios”, señaló el alcalde.

Al conductor del vehículo se le practicó prueba de alcoholemia y el resultado fue de primer grado; sin embargo, Gutiérrez advirtió que, a la hora en la que ocurrió el accidente, podía ser más alto.

Nos solidarizamos con las familias y compañeros de nuestras empresas contratistas. 🙏 pic.twitter.com/iFVtS7Wlfe — Metro de Medellín 💚 30 años #ALoMetro (@metrodemedellin) October 26, 2025

A través de un comunicado, el Metro de Medellín lamentó el hecho y aseguró que “tan pronto conoció del hecho, el Metro solicitó apoyo al 123, que movilizó una ambulancia al sitio. La Policía Nacional y la Secretaría de Movilidad de Medellín también se hicieron presentes en el lugar para atender el accidente, así como el supervisor del contratista Telval”.

