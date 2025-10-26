Actualidad

Contratista que trabajaba en obras por socavación del Metro de Medellín murió atropellado

Otras tres personas resultaron heridas.

Metro de Medllín. Foto: Thierry Tronnel/Corbis via Getty Images

Metro de Medllín. Foto: Thierry Tronnel/Corbis via Getty Images / Thierry Monasse

En la madrugada de este domingo, 26 de septiembre, un vehículo atropelló a cuatro trabajadores de una empresa contratista del Metro de Medellín que hacen parte de las obras para restablecer el servicio entre las estaciones Aguacatala y Poblado. El accidente de tránsito dejó como saldo una persona muerta y tres más heridas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que, previo al siniestro, una motocicleta había chocado contra las señales de delimitación en la obra, lo que habría obligado a los trabajadores a acercarse al sitio. En ese momento, el conductor del vehículo pasó a alta velocidad y atropelló a los cuatro trabajadores.

Una persona falleció en el sitio y dos más fueron remitidas a centros asistenciales (una de ellas se encuentra en estado crítico). Uno se retiró por sus propios medios”, señaló el alcalde.

Al conductor del vehículo se le practicó prueba de alcoholemia y el resultado fue de primer grado; sin embargo, Gutiérrez advirtió que, a la hora en la que ocurrió el accidente, podía ser más alto.

A través de un comunicado, el Metro de Medellín lamentó el hecho y aseguró que “tan pronto conoció del hecho, el Metro solicitó apoyo al 123, que movilizó una ambulancia al sitio. La Policía Nacional y la Secretaría de Movilidad de Medellín también se hicieron presentes en el lugar para atender el accidente, así como el supervisor del contratista Telval”.

