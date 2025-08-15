“Estoy convencido que si Petro no fuera el presidente, Miguel estaría vivo”: Fico Gutiérrez

“Estoy absolutamente convencido que si Petro no fuera el presidente, Miguel estaría vivo”: Fico Gutiérrez.

Con un gesto simbólico, los alcaldes de Cartagena, Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla iniciaron su participación en el Congreso Empresarial Colombiano.

Durante la charla resaltaron el trabajo que se ha hecho desde la regiones con recursos propios, ante la poca atención por parte del Gobierno.

“Lo que más nos ha tocado sufrir ó evidenciar es un desprecio desde el Gobierno Nacional frente a la autoridad, la responsabilidad, las competencias, y la posibilidad real de resolver problemas desde el territorio. Eso no es un obstáculo cualquiera, eso nos llevó a que en su momento dijéramos nos corresponde a nosotros responder”, indicó el alcalde de Cartagena Dumek Turbay.

A su turno el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio un duro discurso contra el Gobierno al referirse a la muerte del senador Miguel Uribe.

“Yo todavía se que durante muchos años vamos a sentir una tristeza inmensa de lo que pasó con Miguel, la muerte de Miguel no puede quedar en vano. Yo no puede afirmar que Petro es el responsable de la muerte de Miguel Uribe, pero estoy absolutamente convencido que si Petro no fuera el presidente, Miguel estaría vivo”, afirmó.

Por su parte el mandatario de los Bogotanos Carlos Fernando Galán dijo “Bogotá, Colombia necesita diálogo, no necesita guerra, no necesitan venganza, no necesitan odios, para construir colectivamente”.

Entre tanto, los alcaldes de Barranquilla Alejandro Char y Alejandro Éder, hicieron un llamado al cambio desde las regiones.