Así avanza en Cartagena el 10º Congreso Empresarial Colombiano: W Radio desde el evento

En la ciudad de Cartagena, comenzó el décimo Congreso Empresarial Colombiano de la Andi (Asociación Nacional de Industriales).

El evento comenzó con una intervención del presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien hizo un homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Mac Master recordó al senador con un video de hace un año cuando, en el mismo escenario, dio un mensaje sobre la construcción de un nuevo futuro. Además, aprovechó el momento para hacer un llamado a pensar sobre el futuro que debe construir el país de aquí en adelante, seguido de un minuto de silencio en memoria del precandidato presidencial.

Por otra parte, el dirigente gremial se refirió a la inasistencia del presidente y de sus ministros al evento: “Si yo fuera Gobierno, trataría de conversar con la gente, con los empresarios, con el público en general. Al presidente, pues lo hemos invitado en ocasiones de estas. Solamente vino una vez, tarde, y de hecho, la última vez nos dijo él mismo que no quería asistir y que no lo invitáramos. Entonces a mí me parece, entre otras cosas, que el presidente debe contar a los ministros que él fue el que tomó la decisión de que no quería venir. Pero igual, yo creo que debe considerar su idea de no conversar y sentarse mucho más a conversar con los distintos estamentos de la sociedad”.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

