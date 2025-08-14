Con un homenaje al senador Miguel Uribe, inició en Cartagena el 10º Congreso Empresarial Colombiano

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, recordó al senador con un video de hace un año cuando en el mismo escenario dio un mensaje sobre la construcción de un nuevo futuro.

El dirigente gremial aprovechó el momento para hacer un llamado a pensar sobre el futuro que debe construir el país de aquí en adelante, seguido de un minuto de silencio en memoria del precandidato presidencial.

Por otra parte, Mac Master se refirió a la inasistencia del presidente y de sus ministros al evento.

“Si yo fuera gobierno, yo trataría de conversar con la gente, con los empresarios, con el público en general. Al presidente, pues lo hemos invitado en ocasiones de estas. Solamente vino una vez, tarde, y de hecho, la última vez nos dijo él mismo que no quería asistir y que no lo invitáramos. Entonces a mí me parece, entre otras cosas, que el presidente debe contar a los ministros que él fue el que tomó la decisión de que no quería venir. Pero igual, yo creo que debe considerar su idea de no conversar y sentarse mucho más a conversar con los distintos estamentos de la sociedad”, puntualizó.

Finalmente, los puntos claves que se trabajarán durante los próximos días, entre ellos cómo llegar a la estabilización del país.