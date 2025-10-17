Secretaria de Planeación de Popayán y esposa del senador Ferney Silva murió en accidente vehicular

Secretaria de Planeación de Popayán, Yasmín Hurtado, facclecida en accidente de tránsito. Crédito: Alcaldía de Popayán.

La secretaria de Planeación de Popayán, Yasmín Hurtado perdió la vida en un accidente de tránsito en el sector conocido como El Volador, vereda Betulia del municipio de La Vega, sur del Cauca.

Información preliminar señala que el vehículo en el que viajaba la funcionaria se salió de la carretera y cayó por un abismo.

Otras cuatro personas que se movilizaban en el automotor resultaron heridas y fueron socorridas por habitantes de la zona.

Hurtado era abogada con magister en Derecho Administrativo, candidata a magister en Administración Pública, especialista en contratación estatal, especialista en derecho procesal penal y especialista en derecho administrativo.

Tanía más de 15 años de experiencia en el sector público y privado en el departamento del Cauca.

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz lamentó el fallecimiento de la funcionaria destacando su compromiso con el desarrollo de la ciudad.

“Popayán pierde una servidora comprometida: su legado permanecerá vivo en cada obra, en cada planificación y en la memoria de nuestra ciudad. Acompañamos en este momento de duelo a su familia”, resaltó el mandatario.

Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán publicó que, “hoy acompaño con profundo pesar al senador Ferney Silva y a su familia, tras el lamentable accidente donde falleció su esposa, quienes la conocimos sabemos de su integridad, su compromiso con el servicio público y la fortaleza que siempre la caracterizó”.

Entre tanto, desde la secretaría del Senado de la Repúblicaenviaron un mensaje de condolencia al congresista y su familia tras el suceso.