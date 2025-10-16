Dos toneladas y media de cocaína de las disidencias fueron destruídas en el norte del Cauca

El grupo delincuencial estaba utilizando la pasilla de café como medio de camuflaje. Crédito: Policía Nacional.

La Policía Nacional informó que tras un operativo interinstitucional se logró la destrucción de dos toneladas y media de cocaína de las disidencias de las Farc en el municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca.

De acuerdo con el director de la institución policial, general Carlos Fernando Triana el alcaloide pertenecía a la estructura Jaime Martínez y estaba listo para ser enviado desde Buenaventura hacía Europa y los Estados unidos.

Las autoridades afirmaron que el grupo delincuencial estaba utilizando la pasilla de café como medio de camuflaje para la sustancia ilícita y poderla movilizar a través de cargamentos comerciales.

Además, la infraestructura clandestina ubicada en Santander de Quilichao, utilizada como centro logístico por las disidencias y que tenía la capacidad de impregnar hasta dos toneladas de cocaína semanales, fue desmantelada.

Este nuevo golpe contra las finanzas criminales de las disidencias de las Farc y al tráfico internacional de estupefacientes, fue posible gracias a la coordinación del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA.