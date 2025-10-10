Las Fuerzas Militares reportaron la muerte de un cabecilla de las disidencias tras combates en Cauca

Las Fuerzas Militares reportaron que tras intensos combates y el desarrollo de operaciones ofensivas lograron la neutralización de alias ‘Platanote’, cabecilla principal de la estructura 30 Jhonier Toro Arenas de las disidencias de las Farc bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ en la consta pacífica caucana.

En los hechos que se registraron en la vereda Bocas de Patía, jurisdicción del municipio de Timbiquí, cayeron otros tres presuntos integrantes de esta organización terrorista.

El comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, afirmó que, con este resultado, “la estructura delincuencial pierde el control que mantenía sobre áreas del Cauca y Nariño donde obtenían rentas ilícitas derivadas del narcotráfico y extorsión”.

Según el oficial, alias ‘Platanote’, tenía una trayectoria criminal de más de 35 años, en los que logró posicionarse como máximo cabecilla, responsable de entre otros delitos, del reclutamiento de menores en la región.

“Afectaba las veredas de Santa María, Coteje y Cheté, del municipio de Timbiquí, así como las veredas de San Agustín, Calle Larga y Belén del municipio de Guapi, Cauca”, dijo.

Alias ‘Platanote’ tenía orden de captura por los delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzado y concierto para delinquir.

Entre su prontuario se encuentra presuntamente haber ordenado el asesinato del líder social Domingo Mancilla perpetrado en la vereda Temuey de Guapi en el 2021.

También habría orquestado el ataque contra el batallón Fluvial de Infantería de Marina Número 43 y contra el Batallón de Operaciones Terrestres Número 15 en el año 2023 en Nariño.

Además, según las Fuerzas Militares, “Durante 2024, ordenó acciones terroristas contra unidades de la Armada de Colombia en Timbiquí y contra la estación de la Policía Nacional en Guapí, Cauca. Un año después, planeó y ejecutó dos nuevos ataques contra la Fuerza Pública en esos mismos municipios”.

Finalmente puntualizaron que con la contundente acción se evitan acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública y se debilitan las fuentes de financiación relacionadas con minería ilegal, narcotráfico y extorsión de las disidencias de las Farc en el pacífico caucano.

Escuche W Radio en vivo aquí: