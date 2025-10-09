En el Cauca los ataques de las disidencias dejaron a una persona herida

Así quedó el vehículo acondicionado con explosivos utilizado para atacar a la Fuerza Pública. Crédito: Suministrada.

Las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ perpetraron ataques en dos municipios del Cauca, dejando además de temor y zozobra, a una mujer herida y daños materiales.

Una de las acciones violentas tuvo lugar en el Crucero de Pandiguado, zona rural del municipio de El Tambo, donde un vehículo tipo volqueta acondicionado con explosivos fue utilizado para atacar a la subestación de Policía.

El suceso causó heridas a una civil que se encontraba una vivienda cerca al lugar de la detonación. Fue remitida hasta un centro asistencial de Popayán, no reviste gravedad.

El alcalde de El Tambo, David Montenegro explicó que según reportes de la comunidad el suceso también dejó daños materiales. Este ataque sería obra de la estructura Carlos Patiño responsable de varias acciones delincuenciales el suroccidente del Cauca.

Las disidencias también hostigaron a la Fuerza Pública y a la población civil en el municipio de Toribío, al norte de la región.

“Por varios minutos dispararon ráfagas de fusil; afortunadamente no se presentaron afectaciones a la vida e integridad de los uniformados ni de la población civil”, informó el Departamento de Policía Cauca.

Organismos defensores de Derechos Humanos ante la situación violenta exigieron a los grupos armados al margen de la ley dejar por fuera del conflicto a la población civil.