Amplían alerta temprana de la Defensoría del Pueblo a municipios del Macizo Colombiano en Cauca

La problemática fue analizada en reunión con la secretaría de gobierno del Cauca, autoridades municipales y el acompañamiento de la Fuerza Pública y las Fuerzas Militares. Crédito: Secretaría de gobierno del Cauca.

La Defensoría del Pueblo anunció la ampliación de la Alerta Temprana del CIPRAD, emitida en 2022 para los municipios de Sucre, Almaguer y Bolívar, tras el recrudecimiento del conflicto armado en el macizo colombiano.

La situación fue analizada en reunión con la secretaría de gobierno del Cauca, autoridades municipales y el acompañamiento de la Fuerza Pública y las Fuerzas Militares.

Daniel Molano, defensor secciona Cauca afirmó que, “después de tres años esta alerta que inicialmente se elaboró para los municipios de Sucre, Almaguer y Bolívar, hoy dada la crudeza del conflicto armado y la disputa territorial que desbordó los límites de estas municipalidades y se amplió a las localidades de San Sebastián, Santa Rosa y otros”.

En la zona la disputa territorial entre grupos armados ilegales ha generado desplazamiento forzado, asesinatos y confinamientos, situación advertida por las alertas tempranas.

“La comunidad se ha manifestado a través de los personeros, alcaldes y secretarios de gobierno el miedo, la zozobra y reclaman del Gobierno colombiano presencia, pero no con fusiles o con balas, sino con inversión social, en educación, en actividades agrícolas”, resaltó Molano.

El funcionario puntualizó en el llamado a los actores armados a excluir a la comunidad del conflicto para que pueda vivir en paz en este territorio biodiverso donde nacen los cuatro ríos más importantes del país.