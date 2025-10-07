Tres hombres a la cárcel por delitos sexuales contra menores de edad en el Cauca

En el Cauca a tres hombres les impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario que estarían involucrados en presuntos abusos sexuales a menores de edad.

Los hechos se habrían registrado en los municipios de Popayán, Timbío y Puracé.

La Fiscalía General de la Nación, explicó que en la capital del Cauca un hombre de 66 años, en el mes de mayo, habría agredido sexualmente a una menor de 12 años al interior de un establecimiento comercial a donde había llegado la víctima a comprar.

En zona rural del municipio de Timbío, “en el mes de Julio, un sujeto aprovechó la confianza de una familia de una menor de 14 años para, presuntamente realizarle tocamientos íntimos y abusarla”, afirmó el ente investigador.

En el mismo mes de julio, pero en el municipio de Puracé, una menor que se dirigía a su institución educativa, al parecer, fue interceptada por un hombre que le arrojó una sustancia que dejó a la víctima inconsciente y “aprovechado el estado de indefensión, el implicado, presuntamente, la llevó a un inmueble donde la habría sometido a vejámenes sexuales”.

A los detenidos se les imputaron, teniendo en cuenta sus responsabilidades individuales, los delitos de acceso carnal abusivo, acto sexual abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con persona incapaz de resistir.

Los implicados no aceptaron los cargos.

Las autoridades señalaron que hay preocupación por el patrón de los delincuentes que utilizan situaciones cotidianas y confianza familiar para cometer abusos contra de menores de entre 12 y 14 años.