Asesinaron a un líder social en el norte del Cauca en intercambio de disparos entre pandillas

Un reconocido líder social fue asesinado en el norte del Cauca al quedar en medio de un enfrentamiento entre pandillas.

Los hechos se registraron en el municipio de Puerto Tejada, donde la víctima identificada como Marvin Andrés Romero fue alcanzado por una bala perdida.

El joven fue trasladado herido hasta un centro asistencial de Cali donde falleció por la gravedad de las heridas.

Indepaz, reportó que Romero era un líder social y vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Esperanza, desde donde impulsaba procesos de apoyo a jóvenes en situación de conflicto.

La alcaldesa de Puerto Tejada, Luz Adiela Salazar, lamentó el suceso violento y afirmó que Marvin Andrés Romero, abanderaba el proceso de resocialización de su barrio donde había logrado, a través del diálogo constante con los jóvenes inmersos en la violencia, desescalar el conflicto entre pandillas.

“Le manifestamos a los jóvenes que están en la violencia, que los programas de resocialización continúan pero que el joven que no quiera acceder, que no está interesado en participar, es su decisión voluntaria, pero deben saber también que aquí hay una autoridad que se está fortaleciendo y que la justicia va a empezar a operar para poder colocar a buen recaudo de las autoridades a los actores que generan inseguridad en el territorio”, agregó la mandataria.

En esta localidad del norte del Cauca hay activas entre 32 y 34 pandillas que incluyen a por los menos 600 menores y jóvenes.

Según Indepaz con el homicidio de Marvin Romero ya son 253 los líderes sociales asesinados en el Cauca en el transcurso del 2025 y 35 de ellos en el Cauca.