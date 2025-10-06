El Ejército recuperó a tres menores de las disidencias en el Cauca

Nacional en zona rural de El Tambo, occidente del Cauca, fueron recuperados tres menores. Crédito: Ejército Nacional.

Tras un operativo del Ejército Nacional en zona rural de El Tambo, occidente del Cauca, fueron recuperados tres menores y el sometimiento de un integrante de las disidencias de las Farc al servicio de alias ‘Iván Mordisco’.

La acción se desarrolla en el marco de la ofensiva contra la estructura Carlos Patiño en el Cañón del Micay.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez señaló que, “este resultado es trabajo que fortalece el control territorial y la protección de nuestras comunidades en zonas afectadas por grupos criminales“.

El alto oficial también explicó que en la acción se logró la incautación de material de guerra incluidos dos fusiles, dos fusiles, 27 proveedores, más de mil cartuchos y dos chalecos multipropósito.

Además, les reiteró el llamado a quienes permanecen en los grupos armados al margen de la ley que la única salida digna es la rendición o el sometimiento a la justicia.

“Cada día que eligen la violencia pierden el futuro“, puntualizó.