Familiares de policía secuestrado hace dos meses en el Cauca exigen su liberación

La familia del auxiliar de Policía José Larrahondo, Secuestrado por las disidencias de las Farc el pasado 5 de agosto en el norte del Cauca exigieron la intervención del Gobierno nacional para su pronta liberación.

El suceso delictivo se registró en zona rural del municipio de Buenos Aires.

Uno de sus familiares afirmó que, conocido el secuestro, no han tenido respuesta ni ayuda por parte del Estado.

También explicó que los captores están exigiendo un diálogo con el presidente Gustavo Petro o con el ministro de Defensa Pedro Sánchez.

“Le pido al presidente que por favor se ponga en contacto con estas personas para que puedan llegar a un acuerdo y así puedan liberar no solo a mi hermano sino también a otras víctimas que tienen secuestradas con él”, dijo.

En los últimos meses en el departamento del Cauca fueron secuestrados por lo menos tres integrantes de la Fuerza Pública y las Fuerzas militares que aún se encuentran en poder de las disidencias de las Farc.