Temor en el norte del Cauca por presencia de disidencias en una actividad nocturna

Los hechos se registraron en la caseta principal de las ferias del corregimiento de Huasanó, jurisdicción del municipio de Caloto. Crédito: Suministrada.

Integrantes de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc lideradas por ‘Iván Mordisco’ generaron temor y zozobra en la población después de irrumpir en un festival que se realizaba en el norte del Cauca.

Los hechos se registraron en la caseta principal de las ferias del corregimiento de Huasanó, jurisdicción del municipio de Caloto, donde los subversivos apagaron la música y realizaron requisas a los asistentes.

El suceso incrementó el temor de la población porque se suma a las constantes acciones delincuenciales de los grupos armados al margen de la ley que afectan a los civiles.

Desde diferentes sectores se rechazó el hecho que evidencia cómo los grupos armados están ejerciendo control y funciones de autoridad en discotecas y otros establecimientos.

De igual manera, hicieron un llamado a las autoridades para que haya un despliegue policial y militar en el norte del Cauca con el objetivo de salvaguardar la integridad y tranquilidad de los habitantes.