Capturan a alias ‘Rey’, responsable de múltiples delitos al servicio de disidencias Farc en el Cauca

Las autoridades informaron que tras un operativo lograron la captura de alias ‘Rey’ señalado cabecilla de una red de apoyo de las disidencias al servicio de alias ‘Iván Mordisco’.El implicado esta vinculado al homicidio del subintendente José Yair Reyes Lucumí el pasado 25 de agosto en Corinto Cauca.

También esta involucrado en el hostigamiento a estaciones de policía y del robo de más de 40 millones de pesos del banco Agrario en los municipios de Corinto y Caloto.

Además, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, “este cabecilla también lideró ataques con cilindros bomba en Corinto el 27 mayo del 2025 que dejaron 2 uniformados lesionados. En la operación fue capturada su compañera sentimental e incautadas 2 pistolas, equipos de comunicaciones, un computador y material propagandístico”.

El ministro puntualizó que con la captura de alias ‘Rey’, se debilita la capacidad criminal de las disidencias de las Farc en el norte del Cauca, se protegen vidas y se recuperan territorios donde tienen incidencia los delincuentes.