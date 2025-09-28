MinDefensa ofrece recompensa para identificar a implicados en retén ilegal en vía Panamericana

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció por el retén ilegal de este domingo, 28 de septiembre, en la vía Panamericana, entre Popayán y Pasto.

“Tras los cobardes hechos ocurridos en las últimas horas, en donde criminales intimidaron a viajeros y transportadores en la vía que comunica a Nariño con Cauca, cerca al Bordo, Cauca, he ordenado las Fuerzas Militares adelantar de inmediato un completo despliegue operacional en esta zona para garantizar la seguridad”, dijo.

El jefe de la cartera de Defensa ofreció hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a las personas detrás de los hechos.

“Nuestras capacidades por tierra y aire estarán activas para ubicar a la estructura terroristas responsable de este cobarde hecho, así como para liberar a la víctima. No podemos permitir que estos cárteles narcoterroristas con su cobardía realicen esta clase de acciones criminales", concluyó.