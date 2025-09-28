Nuevo retén ilegal fue instalado por sujetos armados en la vía Panamericana del Cauca

Este 28 de septiembre, hombres que portaban armas de largo alcance montaron un retén ilegal en la vía Panamericana Popayán – Pasto en el sector de La Fonda, jurisdicción del municipio de El Patía en el departamento del Cauca.

Los sujetos, quienes pertenecerían a un grupo armado al margen de la ley que tiene presencia en la zona, detuvieron los vehículos, hicieron cambiar la ruta a un tractocamión y, al parecer, secuestraron al conductor.

El suceso, que quedó registrado en vídeo, generó temor y zozobra en viajeros y conductores, quienes exigieron mayor presencia de las Fuerza Pública y operativos de las autoridades para evitar este tipo de actos delincuenciales.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado.

Escuche W Radio en vivo: