Cámara negó moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez

Con 102 votos por el ‘No’, la plenaria de la Cámara negó este 24 de septiembre la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la cual que estaba siendo promovida por los partidos de oposición Centro Democrático y Cambio Radical.

El debate de moción de censura había sido radicado por los representantes Christian Garcés, Jhon Jairo Berrío y Juan Espinal, del Centro Democrático. Según ellos, esta convocatoria se adelantaba por la crisis de seguridad y de orden público en el país.

Así pues, el ministro de Defensa continuará en su cargo y este representaría un logro del Gobierno en la plenaria de la Cámara, en donde generalmente tienen las mayorías y el respaldo de los congresistas de los partidos tradicionales.

Los partidos de oposición han señalado que el país atraviesa una “grave crisis de seguridad, tras los hechos ocurridos tras el atentado con explosivos en la ciudad de Cali que dejó un saldo de siete personas fallecidas”.

Igualmente, también buscaban que respondiera por la destrucción en Amalfi, Antioquia, de un helicóptero de la Policía, que cobró la vida de 13 uniformados.

