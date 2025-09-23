“Si alguien está delinquiendo en flagrancia, se captura”: MinDefensa pese a directiva de la Fiscalía

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, recordó que la misión de la fuerza pública es capturar a quienes cometan delitos. Este pronunciamiento se da después de que se diera a conocer la directiva de la Fiscalía que beneficia jurídicamente a gestores de paz.

“En el caso de la fuerza pública la orden es clara. Si alguien se encuentra en flagrancia, se captura y se procede acorde al delito que esté cometiendo. Ya los entes judiciales determinarán lo que corresponda, pero en el caso de la fuerza pública, la orden es clara”, dijo Sánchez.

El ministro aclaró que todos los miembros de mesas de negociaciones que estén delinquiendo van a ser capturados por parte de la fuerza pública.

Dijo que no hay ningún cese de operaciones militares y ningún cese al fuego.