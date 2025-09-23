Vicky Dávila respondió a señalamientos de Gustavo Petro sobre caso de su hijo, Nicolás Petro

La precandidata presidencial Vicky Dávila respondió al presidente Gustavo Petro, luego de que la señalara de influir en el proceso judicial contra su hijo Nicolás Petro y supuestamente manipular información reservada cuando fue periodista en Semana.

“Gustavo Petro, tarde o temprano se comprobará que lo que usted dice sobre mí en el caso de su hijo, es otra mentira. Yo jamás actuaría como usted o como cualquiera de sus secuaces. Yo no tengo pasado ni presente delincuencial”, escribió Dávila en su cuenta de X, en respuesta al actual mandatario.

Y cuestionó a Petro sobre su papel en el caso judicial y levantó la siguiente suspicacia: “¿Cómo logró que su hijo no colaborara con la justicia si ya había confesado ante los fiscales todas las porquerías que hicieron para ganar? Dijo que usted sabía todo”.

De hecho, también le preguntó: “¿Le está dando órdenes a su Fiscal de bolsillo para que frene el proceso de su hijo? ¿Después de sacar al fiscal Mario Burgos del caso de su hijo, la fiscal Lucy Laborde, tampoco les sirve?”.

Hay que decir que Petro también señaló que la fiscal Lucy Laborde, quien lleva el caso de su hijo, de estar actuando sin autonomía y, supuestamente, “subordinada al deseo político de Vicky Dávila y por tanto de la oposición”.

El presidente también insistió en que “quieren cárcel para mi hijo, así sus conductas no se ajusten a los delitos que se le imputan, quieren vengarse con mi hijo del carcelazo y condena de Uribe. Quieren condenarlo porque desean condenarme”.