“Yo no concilio con el delito” MinDefensa sobre conciliación con sargento Chala

Fracasó la conciliación citada por la Fiscalía General, entre el ministro de defensa, Pedro Sánchez, y el sargento retirado Alexander Chalá.

A la diligencia no asistió el suboficial retirado, por lo que el proceso judicial seguirá su curso en el ente acusador.

El ministro denunció al sargento por los delitos de falsedad en documento privado y denuncia falsa contra persona determinada y, querella por las conductas punibles de injuria y calumnia.

Chalá previamente había publicado una serie de chats de WhatsApp que comprometerían a Sánchez y al general retirado, Eduardo Zapateiro con la supuesta firma de un contrato en Indumil a espaldas del presidente Gustavo Petro.