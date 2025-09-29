En el sur del Cauca asesinaron a un líder social

En el municipio de Balboa, sur del Cauca fua asesinado el líder social y campesino Cristian Arnovio Valencia.

Según versiones preliminares el crimen se registró cuando la víctima se movilizaba por la vereda Cresta de Gallo, donde fue atacado mientras realizaba una carrera como mototaxista.

Valencia era un reconocido integrante de los comités de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Trabajadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) de la vereda La Esperanza y del Movimiento Campesino por el Territorio, la Vida y la Paz.

David Restrepo, del Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, además de rechazar el suceso, afirmó que ya son 151 los líderes y lideresas asesinados en lo corrido del 2025.

“Invitamos a las instituciones del Estado a investigar los hechos tras la muerte de este nuevo líder y el de todos homicidios de esta población en el país”, dijo.

En el territorio se encuentran activas alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo que advierten el riesgo para los liderazgos sociales y defensores de Derechos Humanos por la imposición de normas y otras formas de control por parte de grupos armados al margen de la ley.

El departamento del Cauca ya suma 33 líderes asesinados este año.