Con más presencia del Ejército y vehículos blindados se reforzará la vía Panamericana en el Cauca

Al consejo de seguridad realizado en Popayán asistieron autoridades regionales y municipales, Fuerzas Militares y otras entidades. Crédito: Gobernación del Cauca.

Tras un consejo de seguridad regional con las autoridades de Cauca y Nariño para analizar los reiterativos retenes ilegales en la vía Panamericana se decidió reforzar la seguridad con mayor presencia del Ejército y vehículos blindados.

Como responsables de estos retenes y hurtos fueron identificadas las estructuras Carlos Patiño y Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

Las autoridades determinaron que permanecerá el despliegue de 450 hombres de 14 pelotones que custodiarán en el corredor internacional.

Además se instalarán puntos fijos del ejército y la Policía particularmente en los puntos críticos identificados entre los que se encuentran El Estrecho, El Estanquillo, Mandivá, Calibío y Villa Rica.

Sumado a esto se fortalecerán las capacidades de inteligencia, tecnología y judicialización. Y se instalará una mesa técnica entre la Fiscalía y otras autoridades para investigar e identificar a los responsables.

Asimismo, los transportadores de carga, particularmente de café que habían decido movilizar el grano solo en las horas del día, contarán con el acompañamiento de caravanas de la Policía y el Ejército.

La secretaria de gobierno del Cauca, Maribel Perafán afirmó que, “hemos establecido una hoja de ruta que nos va a permitir mejorar las condiciones y la percepción de seguridad que tenemos sobre esa zona”.

La funcionaria destacó que el trabajo interinstitucional será clave para recuperar la seguridad en el principal corredor vial del suroccidente colombiano.