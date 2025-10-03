Cuatro heridos en el sur del Cauca tras los ataques de las disidencias con explosivos

Una de las cargas detonó a pocos metros de las instalaciones policiales, la alcaldía y el palacio de justicia. Crédito: Suministrada.

Las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ perpetraron dos ataques contra la Fuerza Pública en el sur del Cauca dejando a cuatro personas lesionadas.

El primer suceso se registró contra la Estación de Policía de El Bordo, municipio de El Patía.

La carga detonó a pocos metros de las instalaciones policiales, la alcaldía y el palacio de justicia.

En la acción 3 personas, incluido un funcionario de la Defensoría del Pueblo resultaron heridos.

Un segundo suceso tuvo lugar en el corregimiento de La Florida, de la misma localidad. Ahí el explosivo lanzado con un dron, al parecer, contra una unidad militar, alcanzó a una mujer que movilizaba por la vía Panamericana.

El secretario de gobierno de El Patía, Oscar Piamba rechazó los hechos y señaló que, “nuevamente regresan los episodios de violencia, de ataque contra la Fuerza Pública, pero cada vez más cerca de la institucionalidad, de los servidores y rabajadores de la alcaldía”.

De acuerdo con el secretario todos los lesionados fueron atendidos en el hospital local.

Información preliminar señala que presentaron heridas por esquirlas y aturdimiento; no revisten gravedad, se encuentran en observación.

Piamba explicó que también se registraron daños materiales, incluidas afectaciones en puertas y ventanas, así como en algunos vehículos de la policía.

Un artefacto que quedó sin explotar fue controlado por el equipo antiexplosivos de la Policía después de varias horas de acordonamiento.

Las autoridades locales esperan el apoyo del Gobierno nacional y departamental para enfrentar la situación de seguridad y estos ataques que se vienen registrando en el municipio de El Patía.