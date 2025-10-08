Un exconcejal fue asesinado en el municipio de Cajibío Cauca

En las últimas horas fue asesinado con disparos el exconcejal y líder social del municipio de Cajibío, Cauca, Inocencio Blanco.

Los hechos se registraron en la vereda Culebriado de esta localidad mientras Blanco se dirigía a su vivienda y fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Con su homicidio el número de líderes sociales asesinados en el Cauca durante el 2025 asciende a 36, evidenciando la crisis de violencia que enfrenta este departamento.

Inocencio Blanco era reconocido en su municipio por su labor social a favor de las comunidades y por participar como cofundador de la vereda Culebriado en el corregimiento de Campoalegre de Cajibío. Además, fue concejal militante del partido Liberal.

El director de Indepaz, Leonardo González lamentó el suceso y afirmó que recientemente la Defensoría del Pueblo había emitido la alerta temprana 13 del 2025 que abarca al territorio de Cajibío.

“En ella se señala el alto riesgo de violación a los derechos de la población por la imposición de normas y otras formas de control y gobernanza ilegal por parte de grupos armados, lo que sugiere un llamado a la acción inmediata”, dijo.

Ya son 154 los líderes sociales asesinados en este año a nivel país. En el municipio de Cajibío hay amplia injerencia delictiva de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.