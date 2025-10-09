Recrudecimiento del conflicto deja familias en el Macizo colombiano, sur del Cauca

El recrudecimiento de los combates entre las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ y facciones del ELN provocaron el desplazamiento de decenas de familias del Macizo Colombiano en el sur del Cauca.

Las confrontaciones que se extendieron hasta los municipios de La Vega, Sucre y Bolívar podrían generar una difícil situación humanitaria.

El alcalde de Sucre, Calor Mora manifestó que, “en los últimos días se presentaron muertes de civiles en diferentes sectores.

Además, la comunidad del sector de El Paraíso reportó que los enfrentamientos entre grupos armados dejaron una persona muerta, aún no sabemos de qué grupo armado es”.

También afirmó que, “Estamos en contacto con los presidentes de junta, que manifestaron el temor de la población, porque éramos una zona históricamente tranquila, pero ahora se presentan estas situaciones de violencia”.

Las familias ya se han desplazado, mientras se realizan los respectivos reportes a las entidades para luego ofrecer las respectivas acciones humanitarias.

En el territorio también hay preocupación ante la ausencia de recursos y estrategias par afrontar una posible emergencia humanitaria como consecuencia del recrudecimiento del conflicto.

Por los sucesos violentos y el accionar de los grupos armados al margen de la ley la Defensoría del Pueblo extendió la alerta temprana que existía, desde hace tres años para los municipios de Sucre, Bolívar y Almaguer, ahora, para las localidades de San Sebastián, Santa Rosa y La Vega.