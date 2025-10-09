Murió un articulador financiero del ELN en operación militar del Ejército en Cauca

El Ejército Nacional informó que en medio de operaciones militares en el oriente del Cauca murió José Manuel Ocampo López, alias ‘Demetrio’ o ‘Espagueti’, uno de los presuntos articuladores financieros del Frente de Guerra Suroccidental del ELN, señalado de múltiples delitos.

El hecho se registró en zona rural del municipio de Totoró, donde los uniformados también lograron la incautación de material de guerra y propaganda, incluidas armas cortas, munición, granadas, detonadores, elementos de intendencia, una bandera del ELN, brazaletes, documentos y dinero.

De acuerdo con el Ejército, “alias ‘Demetrio’, estaría señalado de atentar contra la Fuerza Pública, cobro de extorsiones a los habitantes de El Tambo y López de Micay, Cauca. La estructura bajo su injerencia afectaba a los departamentos del Cauca y Huila, con capacidades de mando y control, coordinación logística, financiera y control territorial".

Además, tenía antecedentes por su presunta participación en acciones terroristas, como el secuestro masivo de la iglesia La María en Cali.

En 2014 había sido capturado en una acción conjunta del Ejército y la Policía; posteriormente habría ingresado al Ejército de Liberación Nacional.

Según las Fuerzas Militares, con esta operación se afecta la coordinación de la estructura operativa, financiera y logística, así como la capacidad en comunicaciones, movilidad y planeamiento de acciones criminales del ELN en el oriente del Cauca.

Previamente el grupo armado ilegal había sostenido combates con las disidencias de las Farc y luego con las tropas del Ejército Nacional, en las veredas El Diviso y La Primavera del resguardo indígena de Paniquitá de Totoró.

En medio de esos hechos murieron dos civiles identificados como Willer Gallego Mazabuel y su hijo de 16 años.

Otros dos civiles que resultaron heridos fueron remitidos a un centro asistencial.

Estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.