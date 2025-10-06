Cayeron 10 integrantes de disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’ en el sur del país

En el desarrollo de operaciones militares contra la facción de ‘Iván Mordisco’ de las disidencias de las Farc, las Fuerzas Militares de Colombia lograron la recuperación de un menor de edad, el sometimiento a la justicia de una integrante de este grupo, la captura de cuatro personas y la neutralización de cuatro más.

La operación se llevó a cabo en las zonas de Puerto Santander y Mirití Paraná, en el norte del departamento del Amazonas. La Policía Judicial adelanta los actos urgentes en el área.

Durante las acciones también fueron incautados 3 fusiles, 10 proveedores, 799 cartuchos, 1 revólver y 1 escopeta.

Asimismo, se halló abundante material de intendencia y comunicaciones, nueve embarcaciones, más de una tonelada de marihuana, 27 millones de pesos en efectivo y diversos elementos de sanidad.

