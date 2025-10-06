Un soldado murió tras el ataque a batallón del Ejército en Arauca

El Comando de la Décima Octava Brigada, unidad orgánica de la Octava División del Ejército Nacional, informó que murió el soldado profesional José Henry Ceballos Moreno debido a la gravedad de las heridas sufridas tras el atentado contra el Batallón de Infantería Mecanizado N°. 59, ubicado en el centro poblado de Puerto Jordán, del municipio de Arauquita, Arauca.

El ataque, perpetrado con morteros, fue cometido por narcoterroristas del Grupo Armado Organizado Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Como consecuencia de esta acción criminal, seis soldados resultaron heridos y fueron evacuados de manera inmediata a la ciudad de Yopal, Casanare. Allí, actualmente reciben atención médica especializada.

“El Comando de la Décima Octava Brigada rechaza categóricamente este acto criminal que atenta contra la integridad de nuestros soldados y pone en riesgo a la población civil de la región”, informó el Ejército.

