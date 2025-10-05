Regiones

Atentado con cilindros bomba en base militar de Puerto Jordán, Arauca, dejó varios militares heridos

Tras el atentado, los uniformados fueron evacuados hacia la ciudad de Arauca para ser atendidos.

Atentado en Puerto Jordán, Arauca. Foto: Ejército

Atentado en Puerto Jordán, Arauca. Foto: Ejército

Este domingo 5 de octubre, al menos cinco militares habrían resultado heridos tras un ataque con explosivos a la base militar del Ejército en Puerto Jordán, departamento de Arauca.

Tras el atentado, los uniformados fueron evacuados hacia la ciudad de Arauca para ser atendidos.

Posteriormente, se registró un despliegue operacional en la zona para repeler el ataque y localizar a los responsables de esta acción terrorista.

