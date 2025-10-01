Golpe al narcotráfico: incautaron 1.6 toneladas de marihuana en Caquetá

La Policía de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional incautó 1.600 kilogramos de marihuana y capturó a un ciudadano en un operativo realizado sobre la vía Suaza – Florencia, kilómetro 62, vereda Las Doradas Altas, Caquetá.

El estupefaciente era transportado en un vehículo tipo camión, oculto bajo la modalidad de caleta (doble fondo en la carrocería). En total fueron hallados 1.600 paquetes listos para su distribución.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la droga cubría la ruta La Plata – Gigante – Garzón – Altamira – Florencia y tenía como destino zona rural de Cartagena del Chairá, desde donde sería enviada por transporte fluvial con destino final a Brasil.

El capturado no registra antecedentes judiciales y habría sido instrumentalizado por un grupo armado.