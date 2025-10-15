Capturado alias ‘Caicedo’ presunto disidente señalado de múltiples delitos en el Cauca

El Departamento de Policía Cauca informó que en un operativo del Gaula en Santander de Quilichao fue capturado alias ‘Caicedo’, investigado por su presunta participación en el ataque a la subestación de Policía de El Carmelo donde fue asesinado el patrullero David Fabián Rodríguez y 10 uniformados más resultaron heridos.

El comandante de la Policía en el Cauca, coronel Gerson Bedoya afirmó que el implicado tenía una trayectoria criminal de tres años en la estructuraDagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

Alias ‘Caicedo’ delinquía bajo las órdenes de alias ‘Matamba’ uno de los cabecillas del grupo armado al margen de la ley con injerencia en el corregimiento de Mondomo y Santander de Quilichao.

De acuerdo con el coronel, el capturado “sería responsable de coordinar actividades de extorsión a comerciantes, homicidios selectivos, hurto de vehículos y labores de inteligencia contra integrantes de la Fuerza Pública”.

El detenido fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fue enviado a la cárcel.