Más de dos toneladas de cocaína de las disidencias que salieron del Cauca fueron incautadas

el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica realizó la incautación de la cocaína. Crédito: Policía Nacional.

La Policía Nacional informó que en una operación transnacional fueron incautadas 2,7 toneladas de cocaína de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ que habían salido de aguas de Timbiquí, Cauca, con rumbo a Costa Rica y Estados Unidos.

El director de la Policía colombiana, general Fernando Triana señaló que información de inteligencia descubrió que una embarcación clandestina saldría del pacífico caucano con el alucinógeno.

“En desarrollo de la cooperación internacional, se compartió la información con el grupo especial de la Administración para el Control de Drogas, (DEA), de los Estados Unidos. Posteriormente y tras las respectivas coordinaciones internacionales, el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica realizó la incautación de la cocaína”.

Se trató de lancha “go-fast” modificada con fachada pesquera que transportaba la droga; en la acción de las autoridades fueron capturados los colombianos Carlos Palacios Castillo, Horlimg Campas Camacho y Yanny Asprilla Gómez y los costarricenses Allan Jacob Mora Ramírez y Harol Enrique Gutiérrez Ampie.

De acuerdo con el ministerio de Defensa, con esta acción se golpean las finanzas criminales del grupo armado al margen de la ley evitando que perciban más de 90 millones de dólares por la comercialización de cerca de seis millones de dosis.

El director de la Policía Nacional puntualizó que, “en lo corrido de 2025, la Policía Nacional de Colombia ha incautado 384.937 kilos de cocaína, de los cuales 192.336 se efectuaron en territorio colombiano y 192.601 en el exterior, procesos todos certificados por agencias internacionales”.