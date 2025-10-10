Un líder social y su hijo fueron asesinados en medio de combates en el Cauca

En medio de combates entre grupos armados ilegales y tropas del Ejército nacional fueron asesinados un líder social y su hijo menor de edad en la zona oriente del Cauca.

Los hechos tuvieron lugar en el resguardo de Paniquitá, jurisdicción rural del municipio de Totoró. Las víctimas fueron identificadas como el abogado, líder social y excandidato al concejo local Willer Gallego y su joven hijo de 16 años.

Dada la situación el alcalde de Totoró, Jorge Luis Pisso además de rechazar el suceso violento, exigió el respeto por la población civil para que se pueda movilizar por el territorio en normalidad sin temor.

“Las familias se encuentran en este momento en sus viviendas, están aterrorizadas con este hecho de las balas, los helicópteros y del cruel enfrentamiento entre estos grupos. La gente en este momento se encuentra en sus viviendas lo que se convierte en un confinamiento”, resaltó.

Además, en las confrontaciones, dos integrantes de las comunidades indígenas que se encontraban en una pacerla quedaron en el fuego cruzado y resultaron heridos.Fueron remitidos hasta un centro asistencial de la ciudad de Popayán.

Entretanto, Indepaz reportó que con el homicidio de Willer gallego ya son 37 los líderes sociales asesinados en el Cauca en lo corrido del 2025 y 155 en el país.

Como resultado de las confrontaciones, el Ejército nacional confirmó la muerte de José Manuel Ocampo, conocido como alias “Demetrio’, señalo articular financiero de la estructura Frente de Guerra Suroccidental del ELN, presunto responsable múltiples delitos.