Ataque con explosivos afectó un hospital en el norte del Cauca

Por varios minutos en el norte del Cauca la fuerza pública fue objeto de hostigamientos por un grupo armado al margen de la ley que lanzó un explosivo improvisado que afectó las instalaciones de un hospital.

Los hechos se registraron en perímetro urbano del municipio de Caloto; el suceso fue calificado como una grave afectación a la misión médica.

El objeto explosivo, al parecer, tipo tatuco, cayó sobre las instalaciones del Hospital Niña María ubicado a pocos metros de la Estación de Policía.

La secretaria de salud del Cauca, Carolina Camargo explicó que, “resultó destruida toda la infraestructura del techo del centro asistencial, los funcionarios presentaron aturdimiento, pero afortunadamente no hubo víctimas ni heridos”.

La funcionaria también afirmó que la grave afectación a la Misión Médica fue denunciada ante las instancias correspondientes.

“Se están pasando los límites y el personal sanitario de todo el departamento se encuentra preocupado por estas situaciones”, aseveró.

Por su parte, el gerente de la ESE Norte 2, Luis Eduardo Banderas manifestó la necesidad de alianzas estratégicas para mejorar la infraestructura del hospital y proyectar la construcción de nuevas instalaciones lejos de la Fuerza Pública.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, sostuvo que, “nuestra más profunda solidaridad con el personal médico, los pacientes y sus familias, y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar junto al Gobierno Nacional, las autoridades locales y la Fuerza Pública para garantizar la protección de la vida y la seguridad en el territorio”.

En el marco del suceso violento, también se reportó presencia de hombres armados con fusiles en la vía que comunica a los municipios de Corinto con Caloto.

En esta zona norte del Cauca hay amplia injerencia delictiva de las estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

