Se elevó a nueve el número de heridos tras atentado con explosivos en Jamundí

La Alcaldía de Jamundí confirmó que se elevó a nueve el número de personas lesionadas tras el ataque con explosivos contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles, en zona rural del municipio.

De acuerdo con las autoridades, dos cilindros fueron lanzados hacia las instalaciones policiales, provocando daños materiales en al menos 18 viviendas cercanas.

Tras los hechos, fue instalado un Puesto de Mando Unificado para coordinar las acciones de atención humanitaria a las familias afectadas.

La administración municipal informó que adelanta la entrega de ayudas a la comunidad impactada por la onda explosiva.

Por su parte, el general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, señaló que los responsables de este atentado serían integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las FARC.

Escuche W Radio en vivo: