Al menos 8 muertos y 24 heridos dejaron dos ataques con bomba en el suroeste de Pakistán

Al menos ocho personas, incluidos dos miembros de las fuerzas de seguridad, murieron y otras 24 resultaron heridas el jueves en dos explosiones separadas en la provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán, informaron este viernes las autoridades.

En el primer ataque, un presunto suicida estrelló un vehículo contra un convoy de seguridad, matando a dos efectivos y dejando heridos a otras 23 personas en el distrito de Turbat, en la conflictiva provincia de Baluchistán.

“Un atacante suicida embistió con un coche al convoy de la Gendarmería Federal, en el que dos agentes fueron martirizados y 23 más resultaron heridos”, declaró a este viernes un responsable policial local, Faraz Hussain.

En el segundo incidente, seis personas murieron y otra resultó gravemente herida en una explosión en el distrito de Chaman, cerca de la frontera entre Pakistán y Afganistán. El suceso tuvo lugar en una parada de taxis en Bahawal, cerca de la frontera, cuando estallaron varios explosivos en una tienda.

“Seis personas murieron y otra más resultó herida en la explosión ocurrida tarde el jueves”, informó el jefe de la comisaría de Chaman, Wali Kakar.

Añadió que la investigación continúa para determinar si la explosión fue provocada por control remoto o por la detonación manual de explosivos.

El gobierno de Baluchistán condenó enérgicamente el atentado y ordenó una investigación inmediata del hecho.

Un comunicado del Departamento del Interior indicó que, tras la explosión, la Fuerza Levies, un cuerpo de seguridad paramilitar paquistaní, y otras autoridades llegaron al lugar, acordonaron la zona e iniciaron la recolección de pruebas.

Ningún grupo se ha responsabilizado aún de los ataques.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, condenó enérgicamente el atentado con bomba en el aparcamiento e instruyó identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

“El primer ministro ordenó que los responsables del incidente sean identificados y castigados”, señaló un comunicado de su oficina emitido el jueves por la noche.

Los ataques se produjeron dos semanas después de que un suicida se inmolara frente a un estadio, cuando seguidores de un partido político nacionalista salían de un mitin cerca de la ciudad de Quetta, la capital provincial de Baluchistán. En ese ataque murieron 13 personas.

Pakistán ha experimentado un repunte de la violencia militante en los últimos años tras la toma del poder por los talibanes afganos en Kabul. La mayoría de los atentados han sido reivindicados por el proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), que opera en esa provincia. Los talibanes paquistaníes, también conocidos como Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), están activos en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa.

